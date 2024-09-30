Литва передала докази злочинів режиму лукашенка до Міжнародного кримінального суду

За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства.

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали щодо самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Литви.

За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства. Зокрема, мова про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

"Уряд Литви взяв на себе ініціативу стати першою державою, яка передала ситуацію в білорусі на розгляд Міжнародного кримінального суду. Він зробив це тому, що не може більше сидіти склавши руки, поки в сусідній країні білорусі продовжують масово скоюватися злочини проти людяності, а жертви знемагають у вигнанні, далеко від своїх домівок, родин і друзів", - сказано у повідомленні Мін'юсту.

На думку литовського уряду, дане питання викликає занепокоєння з точки зору національної безпеки і міжнародної спільноти в цілому.

"Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і врешті-решт був виданий ордер на арешт путіна. Зараз ми звертаємося до МКС з проханням розслідувати ситуацію в білорусі і очікуємо ордер на арешт лукашенка", - заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Малонаселена прикордонна зона між Литвою та Польщею є ключовою для транспортних та енергетичних зв'язків Балтійських країн з рештою ЄС. Водночас вона є найкоротшим шляхом між білоруссю та Калінінградською областю рф.

Ця територія розглядається як потенційний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який міг би з'єднати білорусь із Калінінградом.