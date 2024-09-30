Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва передала докази злочинів режиму лукашенка до Міжнародного кримінального суду

30 вересня 2024, 17:29
Литва передала докази злочинів режиму лукашенка до Міжнародного кримінального суду
За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства.

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали щодо самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Литви.

За даними литовської сторони, є достатньо доказів вважати, що лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства. Зокрема, мова про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

"Уряд Литви взяв на себе ініціативу стати першою державою, яка передала ситуацію в білорусі на розгляд Міжнародного кримінального суду. Він зробив це тому, що не може більше сидіти склавши руки, поки в сусідній країні білорусі продовжують масово скоюватися злочини проти людяності, а жертви знемагають у вигнанні, далеко від своїх домівок, родин і друзів", - сказано у повідомленні Мін'юсту.

На думку литовського уряду, дане питання викликає занепокоєння з точки зору національної безпеки і міжнародної спільноти в цілому.

"Литва була першою державою, яка звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і врешті-решт був виданий ордер на арешт путіна. Зараз ми звертаємося до МКС з проханням розслідувати ситуацію в білорусі і очікуємо ордер на арешт лукашенка", - заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська.

Раніше білоруські пропагандисти опублікували відео, на якому лукашенко звернувся до свого військового і запитав, чи зможе той "прихопити територію Польщі". Також він у розмові згадав Сувалкський коридор і кинув звинувачення в бік Варшави та Вільнюса.

Малонаселена прикордонна зона між Литвою та Польщею є ключовою для транспортних та енергетичних зв'язків Балтійських країн з рештою ЄС. Водночас вона є найкоротшим шляхом між білоруссю та Калінінградською областю рф.

Ця територія розглядається як потенційний сухопутний "коридор" довжиною близько 100 км, який міг би з'єднати білорусь із Калінінградом.

БілорусьЛитваМКСЛукашенкозлочини

Останні матеріали

Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється