Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA " Альбатрос". У чому його особливість

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчими місяцями підписання двосторонніх угод про безпеку зі США, країнами Північної Європи й однією з Балтійських країн.

Про це він розповів в інтервʼю бразильським журналістам, яке опублікував Офіс президента.

"Що стосується цих договорів — у нас їх вже девʼять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і коли ми пройдемо Конгрес [пакет допомоги], а я вважаю, що ми однаково дотиснемо і пройдемо його позитивно, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США [...]. Це не лише про військову підтримку, це гуманітарні аспекти, відновлення, фінансова підтримка, енергетична. І ми будемо далі підписувати гарантії безпеки", — сказав президент.