Литва передала Україні нову партію військової допомоги
24 листопада 2024, 19:50
Фото: з вільного доступу
Ідеться про генератори, запчастини до бронетехніки, зброю та боєприпаси.
Литва передала Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомило Міністерства оборони країни у соцмережі Х (Twitter).
Зазначається, що цього тижня були доставлені генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.
"Все необхідне для перемоги України. солідарність з Україною залишається непохитною", – заявили у Міноборони.