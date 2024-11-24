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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

24 листопада 2024, 19:50
Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Фото: з вільного доступу
Ідеться про генератори, запчастини до бронетехніки, зброю та боєприпаси.
Литва передала Україні нову партію військової допомоги. 
 
Про це повідомило Міністерства оборони країни у соцмережі Х (Twitter).
 
Зазначається, що цього тижня були доставлені генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.
 
"Все необхідне для перемоги України. солідарність з Україною залишається непохитною", – заявили у Міноборони.
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