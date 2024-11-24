Ідеться про генератори, запчастини до бронетехніки, зброю та боєприпаси.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги.

Про це повідомило Міністерства оборони країни у соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що цього тижня були доставлені генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброя та боєприпаси.

"Все необхідне для перемоги України. солідарність з Україною залишається непохитною", – заявили у Міноборони.