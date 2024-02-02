Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги для України
Литва передала черговий пакет військової допомоги для України у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні ми поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів для України. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", – ідеться на сторінці Міноборони Литви.