Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги для України

До пакету допомоги ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

Литва передала черговий пакет військової допомоги для України у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Сьогодні ми поставили системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів для України. Наше зобов’язання підтримувати Україну – це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", – ідеться на сторінці Міноборони Литви.