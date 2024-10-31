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Литва передала українським військовим новий пакет допомоги

31 жовтня 2024, 16:31
Литва передала українським військовим новий пакет допомоги
Фото: з вільного доступу
Цього тижня до України прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення.
Литва передала українським військовим новий пакет допомоги.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Литви. 
 
"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну для військових прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення", – зазначили у відомстві. 
 
Упродовж цього року Литва вже поставила до України боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, відкидні ліжка та іншу допопомогу. 
 
З початку війни Литва надала Україні військової підтримки на понад 705 млн. євро. 
 
Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

 

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