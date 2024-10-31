Цього тижня до України прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення.

Литва передала українським військовим новий пакет допомоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Литви.

"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну для військових прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення", – зазначили у відомстві.

Упродовж цього року Литва вже поставила до України боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, відкидні ліжка та іншу допопомогу.