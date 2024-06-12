Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування
Уряд Литви 12 червня схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.
Про це повідомило литовське Міністерство оборони.
Передання бронетранспортерів М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у відбитті російської агресії.
БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.
"Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня", – уточнює оборонне відомство Литви.
Варто зазначити, що Литва підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росії.
Країна надала фінансову, гуманітарну, військову допомогу, прихистили тисячі біженців. Крім того, вона підтримує санкції проти росії, а також шлях України до ЄС та НАТО.