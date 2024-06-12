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ПОЛІТИКА

Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування

12 червня 2024, 21:32
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування
Фото: з вільного доступу
Передання бронетранспортерів М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду.

Уряд Литви 12 червня схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

Про це повідомило литовське Міністерство оборони.

Передання бронетранспортерів М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у відбитті російської агресії.

БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

"Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня", – уточнює оборонне відомство Литви.

Варто зазначити, що Литва підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

Країна надала фінансову, гуманітарну, військову допомогу, прихистили тисячі біженців. Крім того, вона підтримує санкції проти росії, а також шлях України до ЄС та НАТО.

Литвадопомога Українівійна в Україні

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