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ПОЛІТИКА

Литва передасть Україні енергообладнання для ТЕС

04 квітня 2024, 08:26
Литва передасть Україні енергообладнання для ТЕС
Фото: з вільного доступу
Для проходження наступної зими Україні треба збільшувати генеруючі потужності.

Литва передасть Україні устаткування для енергетичних об’єктів, щоб допомогти з відновленням генерації електроенергії після руйнувань унаслідок масштабних ракетних і дронових ударів росії.

Зокрема мова йде про великогабаритне обладнання для теплових електростанцій.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

За словами очільника відомства Германа Галущенка, росіяни змінили тактику, тому нинішні атаки мають значно серйозніші наслідки для енергетики, ніж минулорічні. Зокрема ворог системно атакує підстанції, об’єкти гідрогенерації, також значні пошкодження отримали об’єкти теплової генерації.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс запевнив, що його держава допоможе з відновлювальними та ремонтними роботами. Зокрема незабаром в країну приїдуть українські енергетики з державних та приватних компаній, щоб верифікувати обладнання.

"Литовська підтримка дуже важлива для нас. Ми вже отримали два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн. Також Литва розглядає можливість передачі ще одного автотрансформатора", ‒ додав Галущенко.

За словами українського посадовця, для проходження наступної зими треба збільшити генеруючі потужності держави, а також зосередитися на децентралізації та розподіленій генерації.

війнаЛитвадопомога Україні

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