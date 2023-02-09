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Литва передасть Україні зенітні гармати проти "Шахедів"

09 лютого 2023, 20:03
Литва передасть Україні зенітні гармати проти
На спільному брифінгу міністерств оборони Литви та України стало відомо, що балтійська країна передасть 36 зенітних гармат, які ефективні у боротьбі з іранськими дронами..

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Олексієм Резниковим та повідомив про нову військову допомогу. Згодом про це він написав у своєму твітері.

Міністри узгодили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб – від зброї до навчання військових.

"Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами… Ми підготували 15 інструкторів і вони вже повернулися в Україну", – поінформував Анушаускас.

На брифінгу він не уточнив точну назву систем, проте, найімовірніше, йдеться про шведські зенітні гармати L-70, які влада Литви анонсувала в останньому пакеті допомоги.

Олексій Резніков запевнив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передавати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні. 

Литвавійськова допомога

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