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ПОЛІТИКА

Литва підпише угоди з Ірландією та Італією щодо відновлення України

30 жовтня 2024, 15:37
Литва підпише угоди з Ірландією та Італією щодо відновлення України
Фото: з вільного доступу
Ці кошти передадуть до Литовського фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, який фінансує проєкти реконструкції в Україні.

Литва, Ірландія та Італія у середу, 30 жовтня, планують підписати угоди щодо проєктів з відновлення України.

Про це повідомляє LRT.

У Міністерстві закордонних справ Литви поінформували, що Ірландія виділить три мільйона  євро на будівництво бомбосховищ біля шкіл в Україні.

Ці кошти передадуть до Литовського фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, який фінансує проєкти реконструкції в Україні.

Також буде підписано договір із переможцями ініційованого Литвою міжнародного архітектурного конкурсу "Школа майбутнього для України" з Італії – компанією Scandurra Studio Architettura.

Італійська компанія підготує типовий шкільний технічний проєкт, за яким буде відновлено зруйновані під час війни в Україні навчальні заклади.

За даними МЗС, того самого дня в міністерстві відбудеться щорічна конференція зі співробітництва з метою розвитку, темою якої є посилення стійкості за допомогою міжнародного партнерства.

Конференцію відкриє міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, у рамках конференції буде підписано меморандум про взаєморозуміння з Тайванем щодо подальшої співпраці у відновленні України.

Тайванське представництво виділить п’ять мільйонів євро на ініціативи з відновлення України, які реалізує Литва.

ІталіяЛитваірландіявідновленнявійна в Україні

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