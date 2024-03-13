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Литва підтримала відправлення військ до України

13 березня 2024, 21:55
Литва підтримала відправлення військ до України
джерело president.gov.ua
Лідер Литви Ґітанас Науседа закликав Захід припинити "малювати червоні лінії".

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що підтримує введення військ деяких європейських країн на територію України.

Про це повідомляє LRT,

"Я вітав ідею направлення місій на українську територію, і вважаю, що ми повинні її обговорювати. Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", – сказав литовський лідер.

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.

"Якщо ми почнемо говорити, що "ні, путіну не сподобається те чи інше", ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту, і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", – сказав Науседа.

Він також додав, що малюючи ці червоні лінії, Захід лише допомагає путіну, "який починає думати, що ми передбачувані й що він може контролювати та маніпулювати нами".

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