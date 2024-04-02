Литва підтримує кандидатуру Рютте на посаду очільника НАТО

Нідерланди в першу чергу націлені на поразку росії і перемогу України, зазначив Рютте.

Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і підтримав його кандидатуру на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє LRT.

“Ми робимо це з багатьох причин. Я знаю шановного Марка багато років, він був одним із тих політиків, які досить рано усвідомили загрози росії, які адаптувалися і дуже різко змінили своє ставлення до росії. І який особливо чутливий і з розумінням ставиться до загроз східному флангу НАТО”, - зазначив президент Литви.

Литва сподівається, що Рютте заохочуватиме та продовжуватиме тиск на інші країни НАТО для якнайшвидшого досягнення витрат на оборону у розмірі 2% ВВП на оборону.

Більше того, на думку Науседи, у нинішніх обставинах 2%, навіть як мінімальний поріг, є “надто малим і недостатнім завданням”.

“Дуже важливо, щоб на цьому етапі у нас був хтось, хто розуміє, що російські загрози є довгостроковими, що російські загрози проявляються в багатьох аспектах, не лише військових, а й у формі дезінформації, кібербезпеки, організованої та інструменталізованої міграції. Ми маємо боротися з цими загрозами комплексно”, - зауважив Науседа.

“Нідерланди в першу чергу націлені на поразку росії і перемогу України. На нашу думку, східний фланг НАТО має бути захищений, тому ми беремо участь у багатьох ініціативах з цією метою. Ми хочемо, щоб путін розумів, що ми всі єдині на території НАТО і ЄС, і він ніяк не зможе подолати наші кордони”, - сказав, в свою чергу, Рютте.

Він додав, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи, і яким воно буде, залежить від дій європейців. Тому слід припинити малювати червоні лінії і надати Україні всю необхідну підтримку зараз, а не пізніше.

Рютте зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні необхідно зробити ще один крок щодо членства України в Альянсі.