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Литва планує зібрати на українські дрони €1 млн

14 липня 2025, 18:01
Литва планує зібрати на українські дрони €1 млн
Фото: з вільного доступу
Кампанія триватиме два місяці.

Сьогодні, 14 липня, в Литві стартула кампанія підтримки України "Дронатонас", яка була ініційована громадською організацією Blue/Yellow.

Акція розрахована на 2 місяці, повідомляє литовський моаник Delfi.

За цей час планується зібрати 1 млн євро на дрони для України. 

За словами організаторів капмпанії, зібрані кошти підуть на придбання різних безпілотників, обладнання для їхнього керування та аксесуарів.

"Ми бачимо, що щоночі противник намагається обстріляти українські міста сотнями дронів і тим самим налякати населення. При цьому це відносно недорогий, але дуже ефективний інструмент. Понад дві третини всіх запитів із фронту, які ми отримуємо, пов'язані з дронами. Тому наша мета цього літа - дрони, дрони і ще раз дрони", - пише видання. 

Загналом від початку повномасштабного вторгнення росії Blue/Yellow закупила для України понад 5 тис. різних типів дронів і комплектуючих до них. Від початку діяльності організації 2014 року литовці вже пожертвували Україні через неї 100 млн євро.

 

Литвапідтримка України

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