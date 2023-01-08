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ПОЛІТИКА

Литва побудує три нові військові бази для розміщення своїх і союзницьких військ

08 січня 2023, 14:53
Литва побудує три нові військові бази для розміщення своїх і союзницьких військ
Фото: ru.delfi.lt
Інфраструктура включатиме казарми, їдальні, адміністративні будівлі, лікарні, навчально-спортивні центри, полігони, склади

У Литві триває будівництво трьох нових військових баз, які використовуватимуться для розміщення власних сил країни та союзників НАТО, які перебувають у Литві,  повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас.  

За словами міністра, ці нові місця розміщення нададуть хороші умови для військових і будуть суттєвим внеском у національну безпеку країни.

Раніше  Міноборони Литви повідомляло, що йдеться про будівництво військових містечок "з нуля", розташовуватимуться вони в районі Шауляя, Вільнюса та Шилале.

Їхня інфраструктура включатиме казарми, їдальні, адміністративні будівлі, лікарні, навчально-спортивні центри, полігони, склади та інше.


НАТОЛитвавійська

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