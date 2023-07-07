Литва почала перевірки на кордоні перед самітом НАТО

Вони триватимуть впродовж шести днів.

Литва перед самітом НАТО у Вільнюсі запровадила заходи прикордонного контролю.

Про це повідомляє LRT.

Перевірки на прикордонних пунктах пропуску в аеропортах Вільнюса, Каунаса і Паланги, морському порту Клайпеди та на кордоні з Польщею і Латвією почалися з 08:00 п'ятниці і триватимуть до 08:00 четверга, 13 липня.

Мандрівники, які перетинають внутрішні кордони ЄС, повинні будуть пред'явити дійсний проїзний документ, а громадяни третіх країн повинні мати паспорти та візи, якщо це необхідно, або інші документи, що дозволяють в'їзд до країн Шенгенської зони.

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що, залежно від ситуації та потенційних загроз, перевірки проводитимуть вибірково у будь-який час доби.

Тимчасові контрольно-пропускні пункти встановили на головних дорогах до Польщі та Латвії.