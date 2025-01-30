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Литва поставить Україні переносні ЗРК

30 січня 2025, 19:08
Литва поставить Україні переносні ЗРК
Фото: uapress.info
Цього року Вільнюс планує передати засоби ППО.

Уряд Литви передав Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності.

Про це оголосило Міністерство національної оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні. В Україну прибули переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності в комплекті з ракетами", - заявили у відомстві. 

Також в 2025 році заплановано постачання засобів ППО і противодронної оборони, боєприпасів та дронів литовського виробництва, "а також підтримка української оборонної промисловості за допомогою фінансування озброєнь, вироблених в Україні".

Крім того, Литва планує зробити внесок в коаліцію з розмінування, діяльність якої вона очолює разом з Ісландією, а також в інші проєкти, членом яких вона є, включно з навчанням українських військовослужбовців і реабілітацією поранених солдатів.

В литовському міноборони зазначили, що загалом Україна отримала військову допомогу на суму понад 767 млн євро з початку повномасштабної війни з рф. Загальна підтримка українського держави вже перевищила 1,5 млрд євро.

Також в січні Литва підтримала Україну новою партією військової допомоги.

 

Литвавійна в Україніпідтримка України

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