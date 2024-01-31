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Литва продовжила обмеження проти громадян рф і посилила перевірку білорусів

31 січня 2024, 20:19
Литва продовжила обмеження проти громадян рф і посилила перевірку білорусів
Фото: news.mail.ru
Обмежувальні заходи для громадян росії продовжено до 2 травня 2025 року.

Уряд Литви сьогодні, 31 січня, схвалив пропозицію продовжити обмеження, що діють щодо громадян росії, ще на один рік і посилити перевірку білоруських громадян, які прибувають до країни.

Про це повідомляє  LRT.

"У випадках перетину кордону громадянами Республіки білорусь за Шенгенською візою співробітники Державної прикордонної служби зобов'язані додатково оцінити ризики і за необхідності провести більш детальну перевірку", - заявив міністр.

У законопроєкті також пропонується уточнити, що обмежувальний захід поширюватиметься на юридичних осіб, бенефіціарами яких є громадяни росії, незалежно від того, чи мають вони тимчасову або постійну посвідку на проживання в Литві.

Він також спрямований на обмеження права юридичних осіб на придбання нерухомості після оцінки того, чи є громадянин росії бенефіціаром конкретної юридичної особи згідно із законом про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Стверджується, що реалізації обмежувальних заходів сприятиме інформаційна система учасників юридичних осіб, що збирає дані про бенефіціарів юридичних осіб.

БілорусьЛитвавійна в Україніросія окупанти

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