Литва продовжить тимчасовий захист для українських біженців ще на рік

Зараз понад 44 300 людей мають чинні дозволи на проживання в Литві в рамках програми тимчасового захисту.

Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало урядову постанову про продовження тимчасового захисту біженців з України до 4 березня 2026 року. Термін попередньої спливає в березні 2025 року.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Департамент міграції Литви каже, що кожного дня 30—40 українців реєструються на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Зараз понад 44 300 людей мають чинні дозволи на проживання в Литві в рамках програми тимчасового захисту.

"Дозволи на проживання, видані зараз, чинні до 4 березня 2025 року, але із запропонованою поправкою дозволи можуть бути видані до 4 березня 2026 року", — йдеться в постанові, яку підписала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона наголосила, що таким чином і українці, і Департамент міграції Литви матимуть менше адміністративне навантаження — процес продовження дозволів напередодні 4 березня 2025 року буде легшим, бо деякі люди вже матимуть довгострокові посвідки.