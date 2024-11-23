Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

Міністри оборони підписали відповідний документ.

Міністр оборони України Рустем Умєров та його литовський колега Лаурінас Кащюнас підписали Меморандом про фінансування Литвою виробництва українських далекобійних дронів. За словами Умєрова, перший транш у розмірі 10 млн євро, спрямований на проєкт "Паляниця", вже погодили і гроші перерахують найближчим часом.

"Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами", – зазначив Умєров.

Він запевнив, що це довгострокова перспектива. І Литва вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур щодо надання першого траншу на підтримку українських DeepStrike.

Умєров та Кащюнас також обговорили ключові пріоритети на наступний рік. Зокрема, мова йде про підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами протиповітряної оборони та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.

"Подякував Литовській Республіці за незмінну допомогу, яку Україна отримує у цей складний час, і особисто пану Кащюнасу за його лідерство на посаді міністра оборони… Дякую Литві за підтримку і довіру до українських технологій", – додав Умєров.