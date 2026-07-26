Литва пропонує продовжити санкції проти громадян рф і бр до 2027 року

Обмеження діятимуть паралельно з обмеженнями Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало продовжити дію національних санкцій проти громадян росії та Білорусі ще на два роки — до 31 грудня 2027 року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Відповідний законопроєкт уже підготувало литовське МЗС. Якщо його ухвалять, чинні обмеження діятимуть без щорічного продовження. Наразі вони мають завершитися 2 травня 2026 року.

У відомстві пояснили, що ініціатива дозволить Литві й надалі застосовувати власні санкції паралельно з обмеженнями Європейського Союзу та оперативніше реагувати на загрози з боку росії й білорусі.

Водночас нових санкцій запроваджувати не планують. У МЗС вважають чинний пакет обмежень достатнім і збалансованим.

"Ми пропонуємо продовжити термін дії закону та обмежувальних заходів не на один рік, а до 31 грудня 2027 року. Такий підхід відповідає принципу пропорційності та зберігає тимчасовий характер санкцій, які можуть переглядатися", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, у разі ухвалення документа литовська влада зможе й надалі заморожувати активи та застосовувати секторальні обмеження навіть у випадку, якщо санкції Європейського Союзу припинять дію.

У МЗС Литви наголосили, що чинний комплекс санкцій залишається необхідним з огляду на безпекові ризики та відповідає поточним викликам.