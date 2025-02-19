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Литва пропонує Європі план підтримки України з п'яти пунктів

19 лютого 2025, 20:53
Литва пропонує Європі план підтримки України з п'яти пунктів
джерело president.gov.ua
Зокрема він передбачає гарантії безпеки для України.
Президент Литви Гітанас Науседа розробив для Європи план підтримки України.
 
Про це повідомив глава литовської держави в соцмережі X.
 
"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - наголосив Науседа.
 
Він уточнив, що підтримка України передбачає:
 
  • реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на "столі";
  • росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;
  • термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України;
  • вилучення заморожених активів росії і введення тарифів на російський/білоруський імпорт;
  • прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.
 
Президент Литви звернув увагу, що безпека України - це частина європейської безпеки.

 

Литвавійна в Українінауседаросія окупанти

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