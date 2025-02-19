Литва пропонує Європі план підтримки України з п'яти пунктів

Президент Литви Гітанас Науседа розробив для Європи план підтримки України.

"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - наголосив Науседа.

Він уточнив, що підтримка України передбачає:

реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на "столі";

росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;

термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України;

вилучення заморожених активів росії і введення тарифів на російський/білоруський імпорт;

прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.

Президент Литви звернув увагу, що безпека України - це частина європейської безпеки.