Литва пропонує Європі план підтримки України з п'яти пунктів
19 лютого 2025, 20:53
джерело president.gov.ua
Зокрема він передбачає гарантії безпеки для України.
Президент Литви Гітанас Науседа розробив для Європи план підтримки України.
Про це повідомив глава литовської держави в соцмережі X.
"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - наголосив Науседа.
Він уточнив, що підтримка України передбачає:
- реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на "столі";
- росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;
- термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України;
- вилучення заморожених активів росії і введення тарифів на російський/білоруський імпорт;
- прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.
Президент Литви звернув увагу, що безпека України - це частина європейської безпеки.