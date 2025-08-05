Литва просить НАТО посилити її протиповітряну оборону

Голова МЗС нагадав, що російський військовий безпілотник вже двічі за місяць порушив повітряний простір країни

Литва звернулася до НАТО з проханням вжити "негайних заходів" для посилення своєї протиповітряної оборони після того, як російський дрон минулого тижня пролетів над країною.

Міністр закордонних справ Латвії Кястутіс Будріс заявив, що він і міністр оборони Довіле Шакалєнє написали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте листа з відповідним проханням.

Будріс нагадав, що 28 липня російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Литви, і це вже другий подібний інцидент менш ніж за місяць.

"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення російської агресії проти України на територію НАТО. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку нашої країни та громадян, а також цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – написав він у соцмережі Х.