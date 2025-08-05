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Литва просить НАТО посилити її протиповітряну оборону

05 серпня 2025, 20:35
Литва просить НАТО посилити її протиповітряну оборону
Фото: ru.delfi.lt
Голова МЗС нагадав, що російський військовий безпілотник вже двічі за місяць порушив повітряний простір країни
Литва звернулася до НАТО з проханням вжити "негайних заходів" для посилення своєї протиповітряної оборони після того, як російський дрон минулого тижня пролетів над країною.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
Міністр закордонних справ Латвії Кястутіс Будріс заявив, що він і міністр оборони Довіле Шакалєнє написали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте листа з відповідним проханням.
 
Будріс нагадав, що 28 липня російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Литви, і це вже другий подібний інцидент менш ніж за місяць.
 
"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення російської агресії проти України на територію НАТО. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку нашої країни та громадян, а також цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – написав він у соцмережі Х.
ЛитваППОвійна в Україніросія окупанти

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