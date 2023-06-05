Литва проведе найбільші військові навчання в цьому році

Від сьогодні в військово-морських силах Литви розпочнуться найбільші в цьому році навчання "Штормовий удар – 2023".

Про це повідомляє прес службу Збройних сил Литви.

Навчання відбудуться в Балтійському морі, в районі порту Клайпеди, на Куршській косі, на пляжі Немірсета.

Навчання будуть пов'язані з найбільшими міжнародними навчаннями НАТО у Балтійському морі Baltops 23.

З 11 червня на пляжі Немірсета відбудеться десантна операція італійських, польських і румунських морських піхотинців, які висадяться з десантного корабля ВМС Італії "Сан-Марко" і десантного корабля ВМС Польщі "Торунь".

В навчаннях візьмуть участь військовослужбовці литовської армії та союзників з Італії, Польщі, Португалії, Румунії з кораблями, авіацією та іншою військовою технікою.

Основну увагу в ході навчань буде приділено протимінним діям, операціям з перехоплення на морі, боротьбі з асиметричними, повітряними, надводними та підводними загрозами, десантним операціям, а також охороні та обороні портів.

"Мета навчань – надати можливість підрозділам-учасникам тренуватися в умовах обмеженого простору і мілководдя, досягти цілей навчань і запобігати інцидентам", – пишуть ЗС Литви.