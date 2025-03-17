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ПОЛІТИКА

Литва розкрила причетність російських спецслужб до терактів у Вільнюсі та Варшаві

17 березня 2025, 17:24
Литва розкрила причетність російських спецслужб до терактів у Вільнюсі та Варшаві
Фото: Shutterstock
Палій магазину IKEA у Вільнюсі на момент скоєння теракту був неповнолітнім.

Премʼєр Польщі Дональд Туск розповів, що прокуратура Литви встановила відповідальність російських спецслужб за диверсії у Вільнюсі та Варшаві.

У соцмережі X він наголосив, що для злочинів росіяни вербували громадян України.

"Прокуратура Литви заявила, що відповідальність за підпали у Вільнюсі та Варшаві (Центр Маривільська) несуть російські спецслужби. Як ми і підозрювали. Як і під час спроби підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, росіяни найняли громадян України. Крайнє віроломство", — написав Туск.

Як повідомляє Delfi, 9 травня 2024 року у Вільнюсі підпалили магазин IKEA, що нанесло збитків на майже пів мільйона євро. Генпрокуртара Литви встановила, що зловмисник діяв на користь російських спецслужб. За даними відомства, обвинувачений незадовго до злочину їздив до Варшави, де він та ще одна людина погодилися підпалити торгові центри у Литві та Латвії за 10 тисяч євро. Палій зняв пожежу на відео, позбавився свого одягу та доказів і разом із спільником поїхав до Варшави, де у якості винагороди отримав автомобіль BMW.

"Встановлено, що через секретних посередників обвинувачені отримували докладні інструкції та спеціальні знання, необхідні для підготовки та здійснення терактів, а також фінансування транспортних засобів, проїзду, витрат на проживання, розміщення, засобів зв'язку та послуг та інших потреб", — йдеться у прес-релізі відомства.

За словами журналістів, всього у справі затримали двох громадян України віком до 20 років. Палій магазину IKEA у Вільнюсі на момент скоєння теракту був неповнолітнім.

терактДональд ТускПольщаЛитваросія загроза

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