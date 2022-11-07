Литва розширила обмеження на перевезення товарів до Калінінграда незважаючи на попередження рф
Обмеження торкнеться і транзиту до Калінінграда, хоча раніше вважалося, що у новому роз'ясненні щодо застосування санкцій від ЄК можуть бути винятки.
Міністерство закордонних справ Литви наголосило, що наземне перевезення між Калінінградською областю та іншими частинами Російської Федерації не зупинено та не заблоковано.
"Транзит пасажирів та вантажів, які не підпали під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", - пояснили у відомстві.
8 липня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що вирішення ситуації з обмеженням транзиту до Калінінградської області Росії через Литву "затягнулося" та "вічно чекати" Росія не буде.
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