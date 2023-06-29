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Литва розширила список заборонених транзитних товарів для росії і білорусі

29 червня 2023, 10:08
Литва розширила список заборонених транзитних товарів для росії і білорусі
Фото: LRT
Уряд Литви обмежив перевезення 57 груп товарів, при цьому до затвердженого переліку підконтрольних товарів подвійного призначення переважно входять вироби з мікроелектронними і напівпровідниковими компонентами.

Про це повідомляє BNS

"Литва обмежує провезення деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення через свою територію мінімум на рік... ці товари на шляху із Західної Європи до країн Центральної Азії можуть бути використані на полі бою в Україні. Ми не хочемо, щоб наша територія використовувалася для цього, тому ми вводимо такі обмеження", - заявила міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

За словами міністр,  новий порядок - це не санкції, а лише обмеження. 

"Ми поінформували Європейську комісію. Найбільш ефективним було б європейське рішення, щоб такі товари не проходили через Латвію, Фінляндію та Норвегію. У той же час ми прагнемо до Європейського рішення", йдеться в матеріалі. 

"Ми хочемо, щоб територія Литви не використовувалася для таких можливих обхідних шляхів і такої тіньової торгівлі. Відомо, що деякі з таких товарів потрапляють в зону бойових дій. Таким чином, перелік товарів, які будуть перевозитися наземним транспортом через Литву, обмежений. Деякі деталі можна встановити в пральні машини, а деякі - в зброю", - сказала Аушріне Армонайте.  

Вона додала, що є різні дані, які свідчать про те, що частина товарів, які проходять через Литву зі Західної Європи і направляються в країни Середньої Азії, відправляється  потім в росію. 

е, що заявлено для відправки в деякі країни Центральної Азії, туди не надходить", - додала Армонайте.   

Абсолютна більшість компаній, підозрюваних у перевезенні товарів через Литву, не литовські, вважає міністр. 

Днями стало відомо, що Литва купила і передасть Україні 2 системи.
РосіяБілорусьЛитватранзит

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