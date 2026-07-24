Литва розслідує шпигунство на користь росії

Підозрюваний передавав дані про батальйон ЗС Литви, виробника радарів та переміщення техніки в аеропорту Вільнюса.

Литовська прокуратура веде розслідування щодо громадянина Литви, якого підозрюють у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Литви, пише LRT.

Вільнюська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування після того, як Департамент державної безпеки отримав відповідні розвідувальні дані. За цими даними підозрюваний налагодив контакт через Telegram і за вказівками посередників, пов'язаних з російською розвідкою, збирав інформацію про військову інфраструктуру Литви.

У результаті санкціонованого судом стеження встановлено, що підозрюваний фотографував і передавав дані про батальйон Збройних сил Литви, компанію, що виробляє військові радіолокаційні системи, а також про переміщення військової техніки в аеропорту Вільнюса. Він також ділився фотографіями техніки та пропонував збирати подібну інформацію під час поїздки до Бельгії.

За словами прокурорів, докази свідчать, що підозрюваний свідомо діяв з метою допомоги іноземній державі та усвідомлював, що інформація передавалася особі, яка, ймовірно, представляла Міністерство оборони росії. Згідно з Кримінальним кодексом Литви, такі дії караються позбавленням волі від шести до 15 років.