Литва розслідує, як діти Абрамовича отримали литовські паспорти

Президент Литви Гітанас Науседа доручив провести розслідування щодо процедури надання литовського громадянства дітям російського олігарха Романа Абрамовича.

А також чи допомагали вони батьку обходити санкції Євросоюзу.

Про це пише LRT.

"Громадянство надано відповідно до чинного законодавства. Треба перевірити, наскільки правильно воно було застосовано. І нам потрібно оцінити, чи брали участь ці конкретні особи, наприклад, у перешкоджанні застосуванню механізму санкцій ЄС проти росії", – заявив Науседа.

За словами литовського президента, якщо це підтвердиться, треба шукати можливості вжити заходів відповідно до інших литовських законів.

Науседа додав, що внесення змін до законодавства у відповідь на один випадок не є ознакою верховенства права, і такі законодавчі ініціативи не повинні стати "масовою практикою".

Такоє міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сформувала комісію, яка оцінить обставини, за яких діти Абрамовича отримали литовські паспорти.

В той же час, Департаменту міграції доручили оцінити список осіб та організацій, які підпадають під санкції Євросоюзу, і перевірити, чи не є інші члени сімей підсанкційних осіб громадянами Литви.

В травні 2022 року російський мільярдер Роман Абрамович продав футбольний клуб "Челсі", коли потрапив під санкції після вторгнення росії до України. Новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі із Тоддом Беллі, але гроші від продажу "Челсі", призначені на допомогу Україні, все ще заморожені.