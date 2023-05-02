Литва скасовує надзвичайний стан на кордоні з білоруссю та росією

Надзвичайний стан скасовується в ніч на 3 травня.

Влада Литви вирішила скасувати надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні. Також у Вільнюсі його вирішили скасувати і на кордоні з Калінінградською областю росії.

Про це інформує LRT.

Зазначається, що скасування надзвичайного стану у Литві на кордонах з росією та білоруссю пов'язане з новим законом, ухваленим Сеймом, який дозволяє "розвертати" нелегальних мігрантів на кордоні.

Змінами встановлено, що у разі оголошення надзвичайної ситуації державного рівня у зв'язку з масовим напливом іноземців уряд за поданням РНБО може прийняти рішення про те, що іноземці, які мають намір перетнути або перетнули державний кордон у невідведених для цього місцях або з порушенням законодавства, не допускаються на територію Литви.

Вказується, що це положення стосується кожного іноземця індивідуально.

Загальнонаціональний надзвичайний стан запроваджено 24 лютого минулого року – після того, як росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. З вересня 2022 року надзвичайний стан діяв лише на кордонах з росією та білоруссю, а також на прикордонних контрольно-пропускних пунктах.