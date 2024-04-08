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Литва та Латвія хочуть збудувати спільний військовий полігон

08 квітня 2024, 14:33
Литва та Латвія хочуть збудувати спільний військовий полігон
Фото: censor.net.ua
Новий полігон потрібен для маневрування.

Міністерство оборони Литви спільно з Латвією хочуть побудувати військовий полігон.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє LRT.

"Я планую поговорити з моїм латвійським колегою про можливе створення спільного полігону. Я планую візит до Латвії, тож буде можливість обговорити спільні рішення в цьому напрямку. Звичайно, я розумію, що знайти місце для тренувального полігону в рік виборів - це непросте завдання. Цими речами потрібно було займатися раніше", - заявив він.

Потреба в новому полігоні величезна у зв'язку зі збільшенням кількості союзників, із приходом німців, "і нам потрібно подумати про можливість підготовки наших сил", пояснив міністр.

"Новий полігон потрібен для маневрування, що значно спрощує його. Іншими словами, це буде не полігон для стрільби, а полігон для маневрів. Це робить рішення простішими", - наголосив він.

 

ЛитваЛатвіяполігонвійна в Україніросія окупанти

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