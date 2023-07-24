Литва ухвалила трирічний план допомоги Україні

У плані забезпечення української армії на 2024-2026 роки Литвою передбачений бюджет близько €200 млн.

На засіданні литовської Ради державної оборони (VGT) під головуванням президента Гітанаса Науседи, де обговорювалася низка питань, серед іншого був розглянутий та ухвалений довгостроковий план підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба президента Литви.

Довгостроковий план підтримки України був представлений на VGT міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. Він передбачає не лише постачання військової техніки, яка є у Литви, але й нової, закупленої; а також навчання українських військових та їх реабілітацію в Литві.

Крім того, на засіданні Ради державної оборони Литви обговорювалися підключення литовської електроенергетичної системи до континентальної європейської мережі; концепція збройної оборони держави; питання структурування та розвитку системи національної оборони.

На сайті Міністерства оборони Литви уточнюється, що в плані забезпечення української армії на 2024-2026 роки передбачений бюджет близько €200 млн. Основними напрямками підтримки є закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка та тренування, фінансові внески у фонди підтримки, ремонт військової техніки в Литві та навчання особового складу.