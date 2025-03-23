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ПОЛІТИКА

Литва укріплює кордони з росією та білоруссю

23 березня 2025, 09:34
Литва укріплює кордони з росією та білоруссю
Фото: LRT
Мінні загородження та інші заходи безпеки обговорюються на міжнародному рівні.

Литва серйозно розглядає можливість посилення оборонних заходів на своїх східних кордонах, зокрема шляхом встановлення мінних загороджень уздовж кордонів із росією та білоруссю. Таке рішення було обговорене після заяв Польщі про аналогічні плани, спрямовані на зміцнення безпеки регіону.

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакаліене повідомила, що провела зустрічі з колегами з Польщі та Фінляндії, під час яких обговорювалося об’єднання оборонних ініціатив «Східний щит» і Балтійської лінії оборони. Також розглядалася участь Фінляндії в розробці спільного плану зміцнення кордонів.

"Литва залишається надійним партнером у трансатлантичній, європейській та регіональній співпраці й активно просуває багатосторонні ініціативи щодо стратегічних питань оборони", – зазначили в Міністерстві оборони Литви.

За останні три місяці міністр оборони Литви провела зустрічі з представниками 24 країн та взяла участь у більш ніж 10 міжнародних обговореннях, спрямованих на посилення безпеки східного флангу НАТО.

Під час цих переговорів було ініційовано дискусію щодо оновлення концепції контрмобільності. Планується, що за зразком Польщі північно-східний фланг може бути укріплений кількома шарами загороджень, зокрема мінними полями. Литва та її партнери працюватимуть над залученням фінансування з боку Європейського Союзу для реалізації цієї ініціативи.

Окрім зовнішніх заходів, Литва активізує роботу на внутрішньому рівні. Було підписано угоду з Міністерством внутрішніх справ щодо розвитку інфраструктури укриттів, покращення системи цивільного захисту та охорони здоров’я, а також проведення спільних навчань сил безпеки та національної оборони.

Ці кроки демонструють прагнення Литви зміцнити свою обороноздатність та підготуватися до можливих загроз на східному кордоні країни.

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