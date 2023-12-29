Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва наступного року може запровадити податок на оборону

29 грудня 2023, 11:57
Литва наступного року може запровадити податок на оборону
джерело president.gov.ua
Після ухвалення такого податку будуть компенсаційні механізми, щоб не постраждали вразливі верстви суспільства.

На думку президента Литви Гітанаса Науседи, попри те, що у 2024 році Сейм не дійде до домовленості щодо податкової реформи, проте існує можливість ухвалення оборонного податку.

Про це повідомляє портал Delfi.

"На відміну від податкової реформи, я думаю, є можливість домовитися щодо оборонного податку, тому що я бачу бажання всіх політичних партій. І я думаю, що у 2024 році у нас є чудова можливість зробити це", – заявив Науседа.

"Я бачу, партії розуміють, що гроші з неба не падають. Усе, що необхідно, – це рішення, які підкріплять те, що було реалізовано в бюджеті на 2024 р. – передбачити можливість запозичення до 3% ВВП. І якщо бюджет виконуватиметься добре, у нас буде можливість надати додаткове фінансування в межах кількох сотень мільйонів. Але це варіант, який рік за роком передбачає додаткову можливість запозичення", – прокоментував він.

Однак Науседа наголосив, що після ухвалення такого податку має бути запроваджено і компенсаційний механізм, щоб не постраждали вразливі верстви суспільства.

"Треба почати з того, чи підемо ми шляхом підвищення ПДВ (податку на додану вартість), чи шляхом податку на прибуток, і які компенсаційні механізми будуть запущені після ухвалення рішення", – пояснив він.

Науседа також заявив, що, попри те, що варіанти оборонного податку розглянуто, політики не хочуть його обговорювати через острах суспільної реакції. І все ж, за його словами, литовці розуміють необхідність оборони, тому допускають введення податку.

"В експертному сенсі я думаю, що варіанти досить ясні для розгляду. З політичного погляду я думаю, що вони недостатньо просунуті, тому що досі партії ніби відсували це питання від себе, оскільки розуміли, що промови будуть суперечливими", – сказав Науседа.

"Національна безпека сьогодні сприймається багатьма громадянами Литви і виборцями як надзвичайно важливий аспект", – додав він.

Бюджет Міністерства національної оборони Литви  наступного року становитиме 2,09 млрд євро – 1,923 млрд євро з бюджетних коштів, 135 млн євро з фондів внеску солідарності. Фінансування національної оборони становитиме 2,75% ВВП.

 

податоквійна в Україніросія окупантиоборонний бюджетнауседа

Останні матеріали

Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється