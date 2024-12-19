У грошовому еквіваленті це складає 2,5 мільярда євро.

Президент Литви Ґітанас Науседа оголосив, що після ухвалення парламентом державного бюджету дозволяє країні виділити 4% ВВП на оборону 2025 року.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише литовський мовник LRT.

"Той факт, що ми будемо виділяти 4% ВВП на оборону, надихає", - заявив литовський президент.

Науседа додав, що в проєкті держбюджету країни спочатку на оборону було передбачено 2,5 мільярда євро, а це трохи більше 3% ВВП.

Проте новообраний уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро, і тепер ця сума дозволить збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.

За словами глави Литви, уряду доведеться знайти шляхи підтримки фіскальної дисципліни.

"Ми заклали у бюджет 4% ВВП на оборону, але частину цих грошей доведеться позичати. Нам, мабуть, доведеться вирішити, як ми будемо ставитися до оборонних витрат, якщо, наприклад, виникне конфлікт між 3-відсотковим бюджетним дефіцитом і необхідністю позичати", – додав Науседа.

Новий уряд Литви вніс мінімальні корективи до держбюджету на 2025 рік, адже його дефіцит вже був на межі 3% ВВП, але в парламенті пообіцяли скоригувати його вже наступного року.

Президент оцінив плани уряду провести перемовини з Європейською комісією щодо винятку, який дозволить додаткове фінансування оборони навіть у разі, якщо воно перевищить ліміт у 3% дефіциту бюджету, визначений Маастрихтським договором.

Наступного року держбюджет Литви залучить 17,98 мільярда євро доходів, включно із коштами ЄС, тоді як витрати оцінюють у 23,1 мільярда євро.