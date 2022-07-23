БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЛитовська залізниця відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда
Фото: EPA/UPG
Про це заявив представник залізниці Мантас Дубаускас.
"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.
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