Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда

Литовська залізниця відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Фото: EPA/UPG

Про це заявив представник залізниці Мантас Дубаускас. "Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

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