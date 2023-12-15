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ПОЛІТИКА

Литва відремонтувала для України перші танки Leopard 2

15 грудня 2023, 16:58
Литва відремонтувала для України перші танки Leopard 2
Фото: dw.com
Невдовзі їх повернуть на фронт.

Литва відремонтувала перші танки Leopard 2 для України, які було пошкоджено в ході війни проти росії. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Роботу відремонтованих танків було продемонстровано на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Однак скільки саме техніки було відремонтовано в Литві, не повідомляється. Відомо лише, що ремонтом танків займається компанія Little Defense Services (LDS). Це підприємство було створене в Литві 2022 року двома найбільшими виробниками військової техніки в Європі - німецькими компаніями Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

Його ціллю є обслуговування і ремонт бойових машин, що перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря. Також воно здатне обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, різні версії танків Leopard 2 та 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Ремонтом Leopard компанія почала займатись у жовтні цього року. Крім Литви ремонтом українських танків Leopard займається Польща.

Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

Україна отримує танки Leopard від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Нещодавно в Україну прибули перші подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами десять танків Leopard 1.

ЛитваLeopard 2

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