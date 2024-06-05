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Литва виділяє €10 млн на реабілітацію українських військових

05 червня 2024, 16:27
Литва виділяє €10 млн на реабілітацію українських військових
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Влада Литви сьогодні на засіданні ухвалила рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти та програми для відновлення України і реабілітацію військових.

Про це повідомляє мовник Delfi.

Так, на фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай " заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Решта суми з внеску цільового партнера.

Проєкт має пропрацювати 18 місяців.

Також на фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяють на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні ( 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі ( 5,6 млн євро) і майже 2 млн євро для закладів та організацій, які провадять діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів.

Запланована тривалість цього проєкту  24 місяці.

 
Литвареабілітаціяпідтримка України

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