Литва виділила 20 млн євро на закупівлю в Україні зброї для ЗСУ

Офіційний Вільнюс діятиме за принципом "закуповувати в України для України".

Литва інвестує 20 мільйонів євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу та спільного з Україною виробництва зброї.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву Міноборони Литви.

Вільнюс і Київ співпрацюватимуть у виробництві стратегічних систем озброєнь у Литві, повідомило в суботу Міністерство національної оборони Литви.

Згідно з повідомленням Міноборони, конкретні види озброєнь, про які йдеться в угоді, не можуть бути розголошені з міркувань безпеки, але зазначається, що найближчим часом у Литві відбудуться двосторонні зустрічі для обговорення

деталей імплементації угоди.