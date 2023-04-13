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Литва виділить €10 млн для відновлення України

13 квітня 2023, 15:58
Литва виділить €10 млн для відновлення України
Фото: з вільного доступу
Гроші будуть виділені через спеціальний механізм, який створив Світовий банк.

Литва обіцяє 10 мільйонів євро на відновлення України. Гроші будуть виділені через спеціальний механізм, створений Світовим банком для фінансування відновлення України та підвищення стійкості й розвитку Молдови.

Про це під час круглого столу Світового банку у Вашингтоні повідомила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте, пише ELTA.

Очільниця литовського Мінфіну стверджує, що новий захід дозволить залучити додаткові кошти для проєктів відновлення України у найближчій перспективі та виділити ресурси для Молдови, яка страждає через російсько-українську війну.

За словами Гінтаре Скайсте, 10 млн євро, виділених Литвою, завдяки Світовому банку буде збільшено до 30 млн євро та використано для відновлення критичної інфраструктури України.

Литва вже надала гуманітарну, фінансову та військову допомогу на суму 900 млн євро, що становить 1,3% її ВВП.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Литви анонсував військову допомогу Україні на 41 млн євро.

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