Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України

Міноборони Литви закупить для ЗСУ близько 3 тис. литовських FPV-дронів.

Литва закупить для України близько 3 тис. литовських FPV-дронів на €2 млн.

Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте під час пресконференції зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у п'ятницю, 5 квітня.

"Ми домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на €2 млн через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року", – заявила глава литовського уряду.