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Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України

05 квітня 2024, 14:07
Литва виділить €2 млн на закупівлю FPV-дронів для України
Фото: з вільного доступу
Міноборони Литви закупить для ЗСУ близько 3 тис. литовських FPV-дронів.

Литва закупить для України близько 3 тис. литовських FPV-дронів на €2 млн.

Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інгріда Шимоніте під час пресконференції зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у п'ятницю, 5 квітня.

"Ми домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на €2 млн через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року", – заявила глава литовського уряду.

Шимоніте наголосила, що на сьогодні її країна надала Україні понад €1 млрд допомоги, половина з якої – це військова допомога. Вона додала, що Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько €15 млн.

 

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