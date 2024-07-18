Литва виходить з Конвенції про заборону касетних боєприпасів

Вихід Литви з цього міжнародного договору знімає обмеження на придбання, накопичення і, в разі війни, застосування касетних боєприпасів.

Сейм Литви у четвер, 18 липня, остаточно денонсував Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє LRT.

Вихід Литви з цього міжнародного договору знімає обмеження на придбання, накопичення і, в разі війни, застосування касетних боєприпасів.

Відповідне рішення підтримали 103 депутати Сейму при одному голосі проти, ще четверо депутатів утримались.

Один з ініціаторів виходу, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, заявив, що цей крок мотивований зміною геополітичної ситуації.

"Такі конвенції діють тоді, коли їх дотримуються всі країни. В цьому випадку проблема полягає в тому, що російська федерація, яка здійснює агресію проти України та має імперіалістичні амбіції, не дотримується цих правил", – заявив Кащюнас у Сеймі.

Міністр також запевнив, що сучасні касетні боєприпаси набагато безпечніші, а наслідки їхнього застосування можна контролювати.

На початку липня литовський уряд схвалив проєкт постанови про вихід Литви з конвенції про заборону касетних боєприпасів і попросив президента внести пропозицію про денонсацію до парламенту. Згодом Гітанас Науседа підписав відповідний указ.

Ідея виходу з конвенції була вперше висловлена минулого року, коли США почали постачати касетні боєприпаси Україні. Цей вид зброї заборонений у понад 100 країнах через його надмірну шкоду для цивільного населення.

Однак Міністерство оборони наполягає, що касетні боєприпаси є високоефективним засобом захисту, і що Литві має бути дозволено їх використовувати.

Міністерство зазначає, що в разі збройного конфлікту проти Литви росія і білорусь, безсумнівно, використовували б касетні боєприпаси, що дало б їм військову перевагу.