Литва викликала посла Ватикану після промови Папи Римського про росію

25 серпня Папи Римський Франциск по відеозвʼязку виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Там він закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини.

Литва викликала верховного дипломата Ватикану після слів Папи Римського Франциска про "велику матінку росію".

Про це пише Reuters.

МЗС Литви запросило посла на розмову після повернення архієпископа з відпустки. Три чверті літовців вважають себе католиками — це найбільший показник серед країн ЄС.

25 серпня Папи Римський Франциск по відеозвʼязку виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Там він закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини. В МЗС України відреагували, бо "ви — нащадки великої матінки росії, крокуйте вперед із цим". У МЗС України заявили, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства українців і знищення України, і висловили жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від Папи Римського. Промову Папи також розкритикував голова Української греко-католицької церкви Святослав, сказавши, що слова Франциска суперечать його науці про мир.

29 серпня очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні заявив, що Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у "великій російській культурній і духовній спадщині". За його словами, Франциск не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів росії.