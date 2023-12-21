Литва вирішила посилити призов до армії

Реформа,зокрема, передбачає скорочення терміну служби з дев'яти до шести місяців для деяких призовників.

Парламент Литви підтримав у першому читанні запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил,

Згідно з новою моделлю призовний вік буде встановлений на рівні 18–21 року, замість нинішніх 18–23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки військової служби. Студенти вищих навчальних закладів будуть зобов'язані проходити службу або на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони, поєднуючи її з навчанням.

Вони також можуть призупинити навчання й проходити військову службу у звичайному режимі.



Зміни спрямовані й на надання можливості тим, хто хоче служити, але за станом здоров'я не може проходити строкову військову службу. Вони повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість і форму служби визначатиме міністр оборони.

Крім того, пропонують збільшити тривалість альтернативної служби з 10 до 12 місяців. Добровольці зможуть служити у віці від 18 до 38 років, як і раніше. За оцінками армії, щороку до 7 тисяч юнаків закінчують школу в Литві й придатні до служби.

Про плани реформування призову в Литві було оголошено в лютому цього року. Тепер законопроєкт розглянуть парламентські комітети, а депутати знову проголосують за нього під час весняної сесії.