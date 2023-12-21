Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва вирішила посилити призов до армії

21 грудня 2023, 21:35
Литва вирішила посилити призов до армії
Фото: news.mail.ru
Реформа,зокрема, передбачає скорочення терміну служби з дев'яти до шести місяців для деяких призовників.
Парламент Литви підтримав у першому читанні запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил,
 
Про це повідомляє LRT.
 
Згідно з новою моделлю призовний вік буде встановлений на рівні 18–21 року, замість нинішніх 18–23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки військової служби. Студенти вищих навчальних закладів будуть зобов'язані проходити службу або на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони, поєднуючи її з навчанням.
 
Вони також можуть призупинити навчання й проходити військову службу у звичайному режимі. 

Зміни спрямовані й на надання можливості тим, хто хоче служити, але за станом здоров'я не може проходити строкову військову службу. Вони повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість і форму служби визначатиме міністр оборони.
Крім того, пропонують збільшити тривалість альтернативної служби з 10 до 12 місяців. Добровольці зможуть служити у віці від 18 до 38 років, як і раніше. За оцінками армії, щороку до 7 тисяч юнаків закінчують школу в Литві й придатні до служби.
 
Про плани реформування призову в Литві було оголошено в лютому цього року. Тепер законопроєкт розглянуть парламентські комітети, а депутати знову проголосують за нього під час весняної сесії.

 

Литвавійна в Україніросія окупантипризов

Останні матеріали

Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється