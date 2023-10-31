Литва висловила білорусі протест через "відкриту загрозу нападу"

У МЗС Литви вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах білорусі Ярославу Хмелю через погрози з боку першого заступника голови РНБО РБ "пробити коридор" до Калінінграду.



Про це заявили у МЗС Литви.

Напередодні у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.



В МЗС Литви зазначили, що подібні заяви можуть бути розцінені як відкрита загроза нападу. У відомстві повідомили, що вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка і нагадали, що Вільнюс вживе всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності країни.

Нещодавно Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з білоруссю. Вони почали діяти з 16 жовтня.

У серпні стало відомо, що Польща створить нову військову частину на кордоні з білоруссю. Вона дислокуватиметься в місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від білорусі.