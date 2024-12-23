Литва витратить €15 млн на модернізацію систем спостереження за російським кордоном

Державна прикордонна служба Литви планує розпочати модернізацію у 2025 році й завершити її у 2027-му.

Литва планує витратити 15 млн євро на модернізацію електронних систем спостереження за кордоном на чотирьох прикордонних станціях із Росією. Кошти надала Європейська комісія.

Про це повідомляє LRT.

Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ Литви, Єврокомісія, оцінивши заявки, подані країнами-членами, виділила країні 15,4 млн євро у рамках підтримки ЄС на модернізацію електронних систем спостереження за кордоном.

Системи будуть модернізовані на прикордонній станції Рокишкіс (ділянка протяжністю 22,4 км), прикордонній станції Віштинець (34,4 км), прикордонній станції Вієшвіле (30,6 км) і прикордонній станції Плашкяй (25,9 км).

Державна прикордонна служба Литви планує розпочати модернізацію у 2025 році й завершити її у 2027-му.

У МВС зазначили, що у своїй заявці до Європейської комісії Литва також просила гроші для дев'яти інших прикордонних станцій, але фінансування на модернізацію систем не було отримано.

Зазначається, що Єврокомісія включила ці заявки в резервний список проєктів в рамках програми посилення можливостей прикордонного нагляду на кордонах з Росією і Білоруссю, на які ЄК планує виділити фінансування, коли з'являться додаткові кошти ЄС.

Загалом у грудні Єврокомісія виділила 170 млн євро шістьом країнам-членам ЄС на посилення прикордонного нагляду на кордонах з росією та білоруссю. Мета полягає в тому, щоб допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.