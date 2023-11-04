Литва витратить на оборонні потреби більше $3 млрд у найближчі роки

Основою стане закупівля боєприпасів.

У найближчі роки Литва планує витратити понад 3,1 мільярдів євро задля поповнення власних військових запасів.

Про це повідомили у міністерстві оборони Литви.

Основна частини закупівель, близько 90%, складатиметься з боєприпасів. Решта – різноманітні інженерні засоби, вибухові матеріали та інше обладнання.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, зазначив, що разом із придбанням нових сучасних систем озброєння, литовська армія отримує необхідну їй зброю і боєприпаси, розширює інфраструктуру її обслуговування та зберігання.

"Ми приділяємо велику увагу і виділяємо значні кошти на накопичення боєприпасів та інших військових запасів", – заявив він.

За три роки фінансування Литвою закупівлі боєприпасів збільшилося втричі: у 2021-2023 роках на це виділено майже 750 мільйонів євро. Щороку в середньому 16% від всіх загальних витрат на оборону Вільнюс направляє на накопичення боєприпасів.

Зазначається, що збільшення військових запасів Литви особливо зросло, коли геополітична ситуація кардинально змінилася, і росія розпочала повномасштабну війну проти України у лютому 2022 року.