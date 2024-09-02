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Литва взялась за мобілізацію добровольців

02 вересня 2024, 12:33
Литва взялась за мобілізацію добровольців
Фото: censor.net.ua
Литва мобілізувала п'ять з половиною тисяч добровольців, які хочуть долучитися до захисту держави.

Литва мобілізувала 5,5 тис. цивільних осіб, які хочуть долучитися до захисту держави – у мирний час вони мають стати сполучною ланкою між населенням та армією. Ці добровольці зареєструвалися в комендатурах або спеціальних офісах комендантів.

Про це пише Polskie Radio.

Найбільше добровольців зголосилося у Вільнюському регіоні – понад дві з половиною тисячі осіб.
 
"Я хочу бути корисним", – розповів Польському радіо один із добровольців Томаш Божероцький, історик з Вільнюського університету.
 
Він підкреслив, що прагнув здобути конкретні навички.
 
"Комендатура – це не лише підготовка до партизанської війни у разі можливої окупації, а й добровільна участь в іншій сфері суспільного життя. Це може бути логістика чи психологія. Не всі з нас створені для того, щоб бути солдатами", –  сказав Божероцький.
 
Зазначається, що під час війни завданням комендатур буде, серед іншого, боротьба з диверсійними групами, захист об'єктів критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та нагляд за процесом евакуації.

 

Литвамобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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