Литва взялась за мобілізацію добровольців

Литва мобілізувала п'ять з половиною тисяч добровольців, які хочуть долучитися до захисту держави.

Литва мобілізувала 5,5 тис. цивільних осіб, які хочуть долучитися до захисту держави – у мирний час вони мають стати сполучною ланкою між населенням та армією. Ці добровольці зареєструвалися в комендатурах або спеціальних офісах комендантів.

Про це пише Polskie Radio.

Найбільше добровольців зголосилося у Вільнюському регіоні – понад дві з половиною тисячі осіб.

"Я хочу бути корисним", – розповів Польському радіо один із добровольців Томаш Божероцький, історик з Вільнюського університету.

Він підкреслив, що прагнув здобути конкретні навички.