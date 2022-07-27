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Литва заборонила в'їзд патріарху Кірілу

Патріарх Кіріл не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року
Литва заборонила в'їзд до країни патріарху Російської православної церкви Кірілу через його підтримку російського вторгнення в Україну.
Литва заборонила в Патріарх Кіріл. Фото: AFP

Цю інформацію підтвердили BNS у середу в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня, і досі публічно про це не повідомляли.

Рішення було прийнято після врахування пропозиції Міністерства закордонних справ.

За даними МВС, патріарха Кіріла включено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кіріл, близький соратник Владіміра Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію, що триває", - йдеться у повідомленні відомства.

"Патріарх Кіріл в російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасником нацистського режиму", який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року Патріарх Кіріл благословив російських воїнів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала Росія", – йдеться у повідомленні.

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27 07 2022 13:32
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