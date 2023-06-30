Матеріали:
Теми:

Литва заглушить радіостанцію, яка транслюється з Калініграда

30 червня 2023, 20:06
Литва заглушить радіостанцію, яка транслюється з Калініграда
В Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на Управління з регулювання комунікацій (RRT) балтійської країни.

"Радіостанція Sputnik транслюється на неузгодженій радіочастоті з Калінінградської області і її можна почути в Клайпедському регіоні Литви", – йдеться у заяві.

Станція мовлення може знаходитися на прилеглій до державного кордону сухопутній частині російської території в районі Нерінги.

Оскільки звернення до росії з вимогою вимкнути радіо не допомогло, RRT запропонувало органам влади розглянути заходи щодо обмеження можливостей мовлення в Клайпедському регіоні.

Там подали заявку на отримання дозволу для гравців литовського радіоринку на трансляцію радіосигналу на тій самій частоті, де транслюється Sputnik.

"RRT подало до Міністерства транспорту і зв'язку та Литовського центру радіо і телебачення уточнені розрахунки ефективних випромінюваних потужностей, запропонованих для радіостанцій в Клайпеді та Ніді, щоб забезпечити ефективне обмеження прийому російської радіостанції", – резюмується в повідомленні.

sputnikрадіоЛитва

Останні матеріали

Політика
"Ми отримали танки не для того, щоб вони їздили на парадах" – Головком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post
30 червня 2023, 19:00
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на
Політика
Ескалація чи агонія. путін від безсилля може піти на "ядерний інцидент". Як діяти Заходу? – аналізує Іво Даалдер
30 червня 2023, 15:15
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
Політика
Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще зі Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер
30 червня 2023, 10:00
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється