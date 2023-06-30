В Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на Управління з регулювання комунікацій (RRT) балтійської країни.

"Радіостанція Sputnik транслюється на неузгодженій радіочастоті з Калінінградської області і її можна почути в Клайпедському регіоні Литви", – йдеться у заяві.

Станція мовлення може знаходитися на прилеглій до державного кордону сухопутній частині російської території в районі Нерінги.

Оскільки звернення до росії з вимогою вимкнути радіо не допомогло, RRT запропонувало органам влади розглянути заходи щодо обмеження можливостей мовлення в Клайпедському регіоні.

Там подали заявку на отримання дозволу для гравців литовського радіоринку на трансляцію радіосигналу на тій самій частоті, де транслюється Sputnik.

"RRT подало до Міністерства транспорту і зв'язку та Литовського центру радіо і телебачення уточнені розрахунки ефективних випромінюваних потужностей, запропонованих для радіостанцій в Клайпеді та Ніді, щоб забезпечити ефективне обмеження прийому російської радіостанції", – резюмується в повідомленні.