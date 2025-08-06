Литва закликає США не зволікати із санкціями проти росії

Очільниця національної оборони Литви Дайна Шакалене також наголосила, що час рішучих дій настав.

Міністри закордонних справ і оборони Литви публічно підтримали запровадження нових санкцій проти рф у разі, якщо вона не дотримається вимог США щодо припинення вогню з Україною.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що США мають виконати свої попередження, якщо хочуть зберегти довіру міжнародних партнерів.

"Я переконаний, що так. У цьому сенсі, як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно впроваджувати. Це питання довіри", – сказав він журналістам.