Литва закликає США не зволікати із санкціями проти росії
06 серпня 2025, 16:09
Фото: news.mail.ru
Очільниця національної оборони Литви Дайна Шакалене також наголосила, що час рішучих дій настав.
Міністри закордонних справ і оборони Литви публічно підтримали запровадження нових санкцій проти рф у разі, якщо вона не дотримається вимог США щодо припинення вогню з Україною.
Про це повідомляє LRT.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що США мають виконати свої попередження, якщо хочуть зберегти довіру міжнародних партнерів.
"Я переконаний, що так. У цьому сенсі, як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно впроваджувати. Це питання довіри", – сказав він журналістам.
Очільниця національної оборони Литви Дайна Шакалене також наголосила, що час рішучих дій настав:
"Чи буде це черговою відстрочкою, як для якогось вічного боржника путіна, чи ми нарешті побачимо ці дії? Ці дії потрібні", – підкреслила вона.
Президент США Дональд Трамп встановив росії крайній термін до п’ятниці, щоб вона просунулась у питанні мирної угоди з Україною.
В іншому випадку, Вашингтон може запровадити нові економічні санкції. Зокрема, йдеться про вторинні тарифи, які зачеплять партнерів москви - КНР та Індію.
Хоч Білий дім офіційно ще не підтвердив, які саме заходи розглядаються, візит спеціального посланця США Стіва Віткоффа до кремля в середу став новим сигналом тиску, пише LRT.