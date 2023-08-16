Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю

16 серпня 2023, 16:46
Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю
Фото: LRT
Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці".

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з білоруссю з 18 серпня.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці", а також на запобігання контрабанді товарів.

Після припинення пропуску через пункти пропуску "Шумськ" і "Тверечь" співробітники прикордонного контролю будуть передислоковані в інші пункти пропуску.

Раніше генеральний директор Митного департаменту Даріус Жвіронас запевнив, що закриття цих пунктів пропуску не порушить рух товарів через кордон з білоруссю.

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина у рф частина його бойовиків прибула до білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців". 

Раніше повідомлялось, що Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників, щоб посилити кордон з білоруссю.

Литвавагнеравійна в Українікордон з білоруссю

Останні матеріали

росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється