Литва закриє два пункти перетину кордону з білоруссю

Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці".

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з білоруссю з 18 серпня.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці", а також на запобігання контрабанді товарів.

Після припинення пропуску через пункти пропуску "Шумськ" і "Тверечь" співробітники прикордонного контролю будуть передислоковані в інші пункти пропуску.

Раніше генеральний директор Митного департаменту Даріус Жвіронас запевнив, що закриття цих пунктів пропуску не порушить рух товарів через кордон з білоруссю.

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина у рф частина його бойовиків прибула до білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Раніше повідомлялось, що Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників, щоб посилити кордон з білоруссю.